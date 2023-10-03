В Австрии придумали, как отвадить неонацистов от дома, где родился Гитлер: что там откроют

Здание превратят в полицейский участок. Однако часть общественности не поддерживает этот план.
В австрийском городе Браунау-на-Инне начали реконструкцию дома, в котором родился Адольф Гитлер. Здание превратят в полицейский участок, чтобы отвадить неонацистов, превративших дом в свое "место паломничества".
Об этом пишет The Washington Post.
Ориентировочная дата окончания работ – первый квартал 2026 года. На реконструкцию планируется потратить €20 млн.
Что говорит немецкая общественность
Активисты и критики приветствовали преобразование этого места, но выступили против планов превратить его в полицейский участок. Некоторые призывают снести здание, а другие предлагают, чтобы оно стало мемориалом.
Кинорежиссер Гюнтер Швайгер в комментарии DW заявил, что "превращение в полицейский участок — абсолютно неправильный сигнал", назвав это "пощечиной жертвам".
Местный историк Флориан Котанко тоже хочет, чтобы в здании оставались напоминания о его истории.
"По моему мнению, этого недостаточно. Полностью отсутствует исторический контекст. А намерение министерства внутренних дел лишить его фактора узнаваемости путем перестройки, я думаю, невозможно осуществить", – заявил Котанко в комментарии Еuronews.
Он предлагает разместить в доме выставку, рассказывающую о противостоянии Австрии национал-социализма.
Ожидается, что мемориальный камень у дома с надписью: "За мир, свободу и демократию. Никогда больше фашизма. Миллионы погибших напоминают" оставят на месте.
История дома
Диктатор Гитлер родился в Браунау в 1889 году. Семья уехала оттуда, когда ему было три года. В 1938 г., когда Гитлер уже пришел к власти в Германии, нацисты выкупили дом. В 1952 году, семь лет спустя после смерти диктатора, дом вернули себе первые владельцы — семья Поммер.
В 2016 году Австрия изъяла его из частной собственности в государственную, чтобы предотвратить присвоение неонацистами. До этого в здании размещалась федеральная ассоциация жизнеобеспечения Lebenshilfe, используя его как центр для людей с ограниченными возможностями.
Первоначально австрийское правительство планировало снести здание, в котором родился Гитлер, поскольку оно является местом паломничества для неонацистов. Власти собирались построить на месте снесенного дома новое здание. Однако позже чиновники отказались от этой идеи.
Новая идея – об открытии в этом здании полицейского участка – появилась еще в 2019 году. Однако пандемия коронавируса задержала проведение реконструкции.
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