В Австрии придумали, как отвадить неонацистов от дома, где родился Гитлер: что там откроют

Здание превратят в полицейский участок. Однако часть общественности не поддерживает этот план.

В австрийском городе Браунау-на-Инне начали реконструкцию дома, в котором родился Адольф Гитлер. Здание превратят в полицейский участок, чтобы отвадить неонацистов, превративших дом в свое "место паломничества".

Об этом пишет The Washington Post.

Ориентировочная дата окончания работ – первый квартал 2026 года. На реконструкцию планируется потратить €20 млн.

Что говорит немецкая общественность

Активисты и критики приветствовали преобразование этого места, но выступили против планов превратить его в полицейский участок. Некоторые призывают снести здание, а другие предлагают, чтобы оно стало мемориалом.

Кинорежиссер Гюнтер Швайгер в комментарии DW заявил, что "превращение в полицейский участок — абсолютно неправильный сигнал", назвав это "пощечиной жертвам".

Фото: Daily sun.

Местный историк Флориан Котанко тоже хочет, чтобы в здании оставались напоминания о его истории.

"По моему мнению, этого недостаточно. Полностью отсутствует исторический контекст. А намерение министерства внутренних дел лишить его фактора узнаваемости путем перестройки, я думаю, невозможно осуществить", – заявил Котанко в комментарии Еuronews.

Он предлагает разместить в доме выставку, рассказывающую о противостоянии Австрии национал-социализма.

Ожидается, что мемориальный камень у дома с надписью: "За мир, свободу и демократию. Никогда больше фашизма. Миллионы погибших напоминают" оставят на месте.

Памятник перед зданием, где родился Адольф Гитлер / Фото: Википедия

История дома

Диктатор Гитлер родился в Браунау в 1889 году. Семья уехала оттуда, когда ему было три года. В 1938 г., когда Гитлер уже пришел к власти в Германии, нацисты выкупили дом. В 1952 году, семь лет спустя после смерти диктатора, дом вернули себе первые владельцы — семья Поммер.

В 2016 году Австрия изъяла его из частной собственности в государственную, чтобы предотвратить присвоение неонацистами. До этого в здании размещалась федеральная ассоциация жизнеобеспечения Lebenshilfe, используя его как центр для людей с ограниченными возможностями.

Первоначально австрийское правительство планировало снести здание, в котором родился Гитлер, поскольку оно является местом паломничества для неонацистов. Власти собирались построить на месте снесенного дома новое здание. Однако позже чиновники отказались от этой идеи.

Новая идея – об открытии в этом здании полицейского участка – появилась еще в 2019 году. Однако пандемия коронавируса задержала проведение реконструкции.

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