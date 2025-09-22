В Австрии разоблачили российского шпиона в крупной энергетической компании

Флаг Австрии / © pixabay.com

Разоблаченный работник концерна оказался российским «кротом», из-за сотрудничества с дипломатом РФ он подрывал работу критически важного предприятия энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает австрийский журнал Profil.

Управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN) несколько месяцев следило за подозреваемым. Следователи насторожили его регулярные встречи с российским дипломатом в Вене, который уже находился в базах данных западных спецслужб как вероятный агент ФСБ.

Сотрудник OMV имел доступ к стратегическим проектам компании — в частности, к планам постепенного отказа от российского газа и к многомиллиардному соглашению с нефтяным гигантом Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). По данным Profil, он часто летал между Абу-Даби и Австрией и регулярно отчитывался своему «куратору» в Вене.

В ходе обысков в его доме обнаружили большое количество внутренних и секретных документов, связанных с работой OMV и ее партнеров в Объединенных Арабских Эмиратах. В настоящее время все материалы анализируют следователи.

По данным журналистов, подозреваемый — уроженец Восточной Европы, получивший австрийское гражданство.

В компании OMV подтвердили, что уволили этого работника, и отметили полное сотрудничество с правоохранительными органами.

В то же время МИД Австрии обратился в Россию с требованием снять дипломатический иммунитет с подозреваемого сотрудника посольства, чтобы он предстал перед судом.

«Россия, ожидаемо, не отреагировала и вряд ли сделает это в срок. В таком случае, согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях, дипломат автоматически становится persona non grata и должен покинуть страну», — отмечает Profil.

