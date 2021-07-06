В Австрии судят за коррупцию вице-канцлера страны, прославившегося скандалом с россиянкой

В Австрии судят за коррупцию вице-канцлера страны, прославившегося скандалом с россиянкой

Для чиновника это лишь часть огромного скандала, который разгорелся два года назад.

Австрийский суд взялся за скандальное дело так называемого «Ибицагейта». На скамье подсудимых вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Его обвиняют в коррупции. Сейчас рассматривают дело по пожертвования в 10 000 евро, которое политик принял от клиники косметической хирургии в обмен на льготы. Для чиновника это лишь часть огромного скандала, который разгорелся два года назад.

Тогда Штрахе попал на видео, снятое скрытой камерой, на вилле на острове Ибица. Политик обещал вроде племянницы российского олигарха госконтракт в обмен на финансовую поддержку в ходе его предвыборной кампании. Тогда в отставку был вынужден уйти все австрийское правительство.

Новости мира: австрийский суд взялся за скандальное дело так называемого "Ибица-гейта"

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