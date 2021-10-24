В Австрии свирепствует коронавирус: для невакцинированных могут ввести локдаун

Вакцинированных граждан ограничения в Австрии не коснутся.

В Австрии введут усиленные карантинные ограничения, в частности запрет выхода из дома, для людей, которые не вакцинированы от коронавируса, если и дальше будет фиксироваться рост числа новых заболеваний COVID-19.

Об этом заявил канцлер Австрии Александр Шалленберг во время пресс-конференции в Вене, пишет Kurier.

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Он отметил, что коронавирус еще далек от завершения и сейчас страна находится на грани "пандемии невакцинированных".

По словам Шалленберга, если количество тяжелых больных пациентов достигнет 500, вход в бары и ресторанов будет для вакцинированных. А в случае, если это количество возрастет, то непривитые смогут оставлять свои дома только по уважительным причинам.

"Пандемия еще не в зеркале заднего обзора. Мы вот-вот наткнемся на пандемию незащищенных... Если система здравоохранения будет приближаться к своим лимитам, то тогда нам не останется ничего другого, как ввести дальнейшие ограничения для людей, которые не вакцинировались или еще не переболели", — отметил Шалленберг.

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В то же время канцлер заверил, что новый потенциальный локдаун не будет распространяться на людей, которые вакцинировали от коронавируса.

Кроме того, по данным Министерства образования Австрии, с 4 октября по 22 октября двум крупнейшим штатам страны пришлось закрылось более 300 школ из-за вспышек коронавируса. Власти подчеркивают, что хотят сделать образовательные учреждения максимально безопасными для детей.

Для этого учеников делят на группы, они приходят на разное время, имеют разное время окончания занятий и перемен. Также есть требование к вакцинации всего персонала школ.

Украинцы тоже могут предотвратить локдаун, а также уберечь себя от тяжелых последствий коронавируса благодаря вакцинации.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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