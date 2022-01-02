В Австрии тяжелобольным разрешили уходить из жизни, но не все так просто

В Австрии тяжелобольным разрешили уходить из жизни, но не все так просто

За эвтаназию предполагается наказание в виде пяти лет тюрьмы.

В Австрии вступил в силу закон об ассистированном суициде — праве добровольного завершения жизни по уважительной причине.

Об этом сообщает ORF.

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Разработанный правительством Австрии закон парламент принял 17 декабря 2021 года. Согласно его положениям, право на ассистированный суицид получают совершеннолетние дееспособные граждане, имеющие медицинское подтверждение тяжелой болезни или состояния.

Для получения разрешения на ассистированный суицид человек должен получить разрешение от двух врачей, один из которых должен быть специалистом в паллиативной медицине. После этого наступает 12-недельное "окно", в течение которого человеку дается возможность передумать и отказаться уходить из жизни.

В случае же, если человек не изменил своего решения, он может приобрести лекарство для суицида в специализированной аптеке, предварительно уведомив об этом юриста или нотариуса. Названия таких аптек публично объявлять не будут.

Новый закон не позволяет осуществлять эвтаназию, во время которой врач или другой человек вводит летальный препарат больному по его просьбе. За это предусматривается наказание в виде пяти лет тюрьмы.

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Напомним, аналогичные меры приняла Германия, где Конституционным судом был отменен запрет осуществлять ассистированный суицид с помощью частных клиник. До этого в Европе помощь тяжелобольным уйти из жизни была разрешена законом только в Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и Люксембурге.

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