В Австрии упал в реку вагон поезда, в котором ехали дети: есть пострадавшие

В Австрии упал в реку вагон поезда, в котором ехали дети: есть пострадавшие

В поезде находилось более полсотни детей.

На юго-востоке Австрии сошел с рельсов пассажирский поезд и перевернулся в реку один из вагонов.

Поезд состоял из трех вагонов, пишет издание Kurier.

Инцидент произошел в долине реки Мур в 07:00 между городами Предлиц и Кендльбрук. По словам командира местной спасательной службы Антона Шильхер, в поезде к Тамсвег ехали 54 школьника.

В результате аварии на железной дороге травмы получили 17 человек. Их жизни сейчас ничего не угрожает. Несколько школьников после оказания первой помощи госпитализировали в медучреждения в соседние города. Кроме того, один человек эвакуировали вертолетом.

По предварительной информации, авария произошла непогода, которая бушевала, могла повредить рельсы. В частности, подмыть их. Именно поэтому корень дерева мог пустить поезд под откос.

Как сообщалось, в Индии недалеко от города Рай-Баррели в штате Уттар-Прадеш с рельсов сошел пассажирский поезд, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек. С рельсов взлетели девять вагонов и локомотив. Всего пострадало 60 человек, 30 из которых — серьезно.

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