В полиции уточнили, что "Z" — это первая буква фамилии полицейского.

В Австрии на одном из уличных мероприятий был замечен полицейский с русской свастикой — буквой "Z". Инцидент произошел в столице страны.

Фотографии с полицейским начали распространять в соцсетях.

Как отмечается, на шлеме милиционера заметили букву "Z". Это вызвало негодование многих пользователей соцсетей. Впоследствии на инцидент отреагировала полиция Вены.

"Со вчерашнего дня коллега из подразделения реагирования Бургенланда, поддерживавшего своих коллег в Вене в охране различных объектов во время праздников, вызвал беспокойство. Причина: его шлем, который он обозначил буквой "Z", — прокомментировали в полиции одно из сообщений пользователей .

Там уточнили, что Z — это первая буква фамилии полицейского, который таким образом подписал его "для распознавания во время участия в курсе оперативной подготовки".

"Коллега не учел символизм, но, конечно, был проинформирован, и маркировка была удалена. Мы не понимаем сделанную здесь привязку к России", — сообщили в венской полиции.

Напомним, что Австрия раскритиковала заявление Словакии о переговорах между Киевом и Москвой.

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