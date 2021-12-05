В австрийских Альпах лавина накрыла группу лыжников: среди погибших – чемпион мира по мотокроссу

В австрийских Альпах лавина накрыла группу лыжников: среди погибших – чемпион мира по мотокроссу

В общей сложности погибли три человека, еще двое — госпитализированы с травмами.

Группа из 11 лыжников попала под лавину, сошедшую в районе горнолыжного курорта Тенг (Зальцбург, Австрия). Для трех человек это происшествие закончилось фатально, среди погибших оказался 19-летний чемпион мира и Европы по мотокроссу среди юниоров Рене Гофер.

Об этом сообщает в воскресенье, 5 декабря, издание Daily Mail.

Снежная плита шириной 200 метров сошла на лыжников, поднимавшихся на склон во время лыжного тура. Двоих пострадавших от схода лавины нашли сразу — один был уже мертвым, а второй - умер в госпитале. Через четыре часа поисков спасатели обнаружили тело третьего погибшего. Еще двоих с травмами доставили в местную больницу.

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Как сообщает британское издание, одним из погибших под лавиной был 19-летний чемпион мира и Европы по мотокроссу среди юниоров Рене Гофер. Двое других погибших — тоже молодые люди в возрасте 19-ти и 24-х лет.

Напомним, в горах на Закарпатье спасатели разыскивают троих туристов. Они потеряли ориентир при катании на снегоходах в районе Руна Турье-Реметовской территориальной общины Ужгородского района.

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