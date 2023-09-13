В австрийском зоопарке после ужасного нападения носорога погибла женщина

Также пострадал еще один работник зоопарка.

В австрийском зоопарке после нападения носорога погибла смотрителя. Еще один работник получил травмы. Произошло это в Зальцбургском зоопарке в Хелльбрунне.

Об этом сообщает СNN.

Утром 12 сентября, когда 33-летняя смотрительница выполняла свою работу в вольере, на нее напал носорог. В результате чего женщина скончалась на месте.

Еще один работник – 34-летний смотритель, – пытаясь отпугнуть животное тоже получил серьезные травмы. Работника срочно прооперировали в университетской больнице Зальцбурга, куда он был доставлен.

"Мы абсолютно шокированы и пока не знаем, как это произошло. Рано утром носорогов обычно смазывают кремом от насекомых. Это всегда происходит на охраняемой территории", – сообщила журналистам пресс-секретарь зоопарка Ульрике Ульманн.

Отметим, что в зоопарке проживает 150 различных видов — всего 1,5 тысячи животных, в частности — белые носороги, находящиеся под угрозой исчезновения.

В вольере живут два самца, Тому и Атос, и две самки: Йети и Тамика.

Белые носороги – вторые по величине наземные млекопитающие после слона. Взрослые самцы могут достигать 1,85 м в высоту и весить 3,6 тонн.

Напомним, что в Китае в результате наводнения с фермы сбежали 70 крокодилов – на них начали охоту.