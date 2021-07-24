В автобус въехал пьяный водитель: в Польше в ДТП пострадали украинцы, их состояние тяжелое (фото)

Всего в автобусе ехало 9 человек.
В Польше утром субботы, 24 июля, на трассе автобус с украинцами попал в ДТП. В результате госпитализировали в больницы 10 человек, в том числе трое в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает RMF 24.
Отмечается, что авария произошла в Лодзинском воеводстве Польши на трассе возле города Радомско. Там столкнулись и перевернулись в кюветы на противоположных сторонах дороги автобус Volkswagen и Nissan Qashqai.
По информации издания, в салоне автобуса было 9 пассажиров, среди них семь граждан Украины. Пострадали все, а также водитель легкового автомобиля.
По данным полиции, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие в больницах.
Также госпитализирована 36-летняя водитель Nissan. Первый тест на употребление крепких напитков показал 4 промилле алкоголя в организме. Полиция предварительно установила, что она вызвала столкновение с автобусом, неожиданно выехал на встречную полосу движения.
На месте ДТП работает полиция с участием прокурора.
Напомним, 15 июля в Польше в аварии погиб 34-летний украинец. По предварительной информации, водитель автомобиля Audi на ровном участке дороги потерял управление над транспортным средством, съехал на обочину и перевернулся.
Как сообщалось, у Тарнув в Польше произошла авари я, в которой пострадали украинцы. Среди четырех травмированных есть несовершеннолетний.