В автобус въехал пьяный водитель: в Польше в ДТП пострадали украинцы, их состояние тяжелое (фото)

В автобус въехал пьяный водитель: в Польше в ДТП пострадали украинцы, их состояние тяжелое (фото)

Всего в автобусе ехало 9 человек.

В Польше утром субботы, 24 июля, на трассе автобус с украинцами попал в ДТП. В результате госпитализировали в больницы 10 человек, в том числе трое в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает RMF 24.

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Отмечается, что авария произошла в Лодзинском воеводстве Польши на трассе возле города Радомско. Там столкнулись и перевернулись в кюветы на противоположных сторонах дороги автобус Volkswagen и Nissan Qashqai.

По информации издания, в салоне автобуса было 9 пассажиров, среди них семь граждан Украины. Пострадали все, а также водитель легкового автомобиля.

По данным полиции, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие в больницах.

Также госпитализирована 36-летняя водитель Nissan. Первый тест на употребление крепких напитков показал 4 промилле алкоголя в организме. Полиция предварительно установила, что она вызвала столкновение с автобусом, неожиданно выехал на встречную полосу движения.

На месте ДТП работает полиция с участием прокурора.

Напомним, 15 июля в Польше в аварии погиб 34-летний украинец. По предварительной информации, водитель автомобиля Audi на ровном участке дороги потерял управление над транспортным средством, съехал на обочину и перевернулся.

Как сообщалось, у Тарнув в Польше произошла авари я, в которой пострадали украинцы. Среди четырех травмированных есть несовершеннолетний.

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