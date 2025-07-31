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В автобусе внезапно умерла 20-летняя девушка: полицию шокировало то, что было приклеено к ее телу
Полиция расследует загадочную смерть девушки, которой стало плохо в рейсовом автобусе.
В Бразилии в автобусе внезапно умерла 20-летняя девушка. На ее теле правоохранители обнаружили 26 мобильных телефонов.
Об этом пишет mirror.co.uk
В Бразилии продолжается расследование странного случая: девушка умерла с десятками iPhone, приклеенных к ее телу. 20-летняя женщина умерла после того, как ей стало плохо в автобусе, который остановился возле ресторана на главной дороге в городе Гуарупуава в центральном регионе Бразилии.
Военная полиция страны сообщила, что женщину нашли с 26 iPhone, приклеенными к ее телу. Ей оказали помощь в автобусе сотрудники мобильной службы скорой помощи (SAMU), где она была в сознании, но страдала от одышки.
Вскоре после этого у нее проявились симптомы, характерные для после судорожного состояния и дыхательной недостаточности. Затем ее сердце остановилось, и она перестала дышать.
Наркотиков в багаже девушки не нашли, однако обнаружили там алкоголь. Личность покойной неизвестна. Полиция расследует трагедию.
Напомним, что скрывает одна из самых страшных точек на карте мира