В автобусе внезапно умерла 20-летняя девушка: полицию шокировало то, что было приклеено к ее телу

Полиция расследует загадочную смерть / © Pixabay

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В Бразилии в автобусе внезапно умерла 20-летняя девушка. На ее теле правоохранители обнаружили 26 мобильных телефонов.

Об этом пишет mirror.co.uk

В Бразилии продолжается расследование странного случая: девушка умерла с десятками iPhone, приклеенных к ее телу. 20-летняя женщина умерла после того, как ей стало плохо в автобусе, который остановился возле ресторана на главной дороге в городе Гуарупуава в центральном регионе Бразилии.

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Военная полиция страны сообщила, что женщину нашли с 26 iPhone, приклеенными к ее телу. Ей оказали помощь в автобусе сотрудники мобильной службы скорой помощи (SAMU), где она была в сознании, но страдала от одышки.

Вскоре после этого у нее проявились симптомы, характерные для после судорожного состояния и дыхательной недостаточности. Затем ее сердце остановилось, и она перестала дышать.

Наркотиков в багаже девушки не нашли, однако обнаружили там алкоголь. Личность покойной неизвестна. Полиция расследует трагедию.

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