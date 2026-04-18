- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 131
- Время на прочтение
- 1 мин
В автомобиле обнаружили останки семьи, пропавшей без вести почти 70 лет назад
Эксперты сделали ДНК, которые подтвердили, что именно эти люди пропали без вести.
В США в реке обнаружили останки семьи из Орегона, пропавшей без вести еще в декабре 1958 года во время поездки.
Об этом пишет издание AP.
Офис государственной судебно-медицинской экспертизы идентифицировал родителей Кеннета и Барбару Мартин и дочь Барби.
Универсал Ford, который, как считается, принадлежал семье, был обнаружен в 2024 году водолазом, искавшим его несколько лет. В следующем году власти извлекли часть автомобиля из реки.
Поиски семьи Мартин в то время были национальной новостью и побуждали некоторых предположить возможность нечестной игры, а за информацию было предложено вознаграждение в размере 1000 долларов.
Эксперты сделали ДНК останков и создали профиль, который сравнили с родственниками Мартин, что позволило провести идентификацию.
Однако причины и обстоятельства смерти семьи пока никто не знает.
