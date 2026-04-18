В автомобиле обнаружили останки семьи, пропавшей без вести почти 70 лет назад

В США в реке обнаружили останки семьи из Орегона, пропавшей без вести еще в декабре 1958 года во время поездки.

Об этом пишет издание AP.

Офис государственной судебно-медицинской экспертизы идентифицировал родителей Кеннета и Барбару Мартин и дочь Барби.

Универсал Ford, который, как считается, принадлежал семье, был обнаружен в 2024 году водолазом, искавшим его несколько лет. В следующем году власти извлекли часть автомобиля из реки.

Поиски семьи Мартин в то время были национальной новостью и побуждали некоторых предположить возможность нечестной игры, а за информацию было предложено вознаграждение в размере 1000 долларов.

Эксперты сделали ДНК останков и создали профиль, который сравнили с родственниками Мартин, что позволило провести идентификацию.

Однако причины и обстоятельства смерти семьи пока никто не знает.

