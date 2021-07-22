В Азербайджане на 10 лет осудили россиянина за участие в конфликте в Карабахе

В Азербайджане на 10 лет осудили россиянина за участие в конфликте в Карабахе

Подсудимый заявил, что не признает себя виновным и верит в справедливость суда.

Бакинский суд приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина России Эдуарда Дубакова, которого в Азербайджане обвиняют в участии в боях в Карабахе осенью 2020 года на стороне Армении.

Об этом в четверг, 22 июля сообщает Sputnik Азербайджан .

"Бакинский суд приговорил гражданина России Эдуарда Дубакова, который воевал в Карабахе, к 10 годам лишения свободы. После отбытия наказания в тюрьме строгого режима он будет принудительно депортирован", — говорится в сообщении.

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Относительно Дубакова было возбуждено несколько уголовных дел по статьям "терроризм, финансирование терроризма", "участие в преступном сообществе" и "незаконное пересечение государственной границы Азербайджана". Азербайджанские правоохранители считают, что россиянин был привлечен Арменией для участия в боях в Карабахе.

Согласно обвинительному акту, Дубаков незаконно посетил Карабах, где принял участие в военных учениях на территории Кельбаджарского района. Затем 14 января он прибыл в Азербайджан из Турции с целью совершения террористических и провокационных действий, и был задержан в ходе спецоперации.

Напомним:

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября 2020 .

. 9 ноября было принято соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны с 10 ноября. В Нагорном Карабахе был развернут российский миротворческий контингент.

Следует отметить, что в этом конфликте Россия, которая непосредственно не может вмешаться в боевые действия — очень весомый фактор. Но здесь РФ — только союзник Армении и поставщик оружия обеим сторонам. В отличие от украинского Донбасса, где страна-агрессор является участником конфликта.

Так, РФ на Донбассе предоставляет смертоносную поддержку незаконным вооруженным формированиям, совершившим многочисленные террористические акты в Украине и стягивает свои войска и технику к государственной границе.

Тактика РФ на Донбассе включает поддержку терроризма и актов расовой дискриминации, пропаганду, подрывную деятельность, запугивание, политическую коррупцию, кибератаки и поставки оружия.

Кроме того 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Также стало известно, что жители оккупированного Донбасса, которым ранее РФ незаконно выдала российские паспорта, смогут принять участие в выборах в Государственную думу 2021 года, а лично глава группировки "ДНР" Денис Пушилин уже заявил, что намерен вступить в партию "Единая Россия" .

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