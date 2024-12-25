В Азербайджане назвали российскую систему ПВО, из которой могли попасть в пассажирский самолет над Грозным: фото

Оператор ЗРК мог ошибочно принять гражданский самолет за дрон и ударить по нему ракетой.
Азербайджанские аналитики сравнили фотографии повреждений турецкого беспилотника "Аксунгур", сбитого в августе 2024 года российским зенитно-ракетным комплексом "Панцирь-С1" в Ираке, и входные отверстия в фюзеляже пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", разбившегося 25 декабря вблизи казахстанского города Актау.
Об этом пишет портал Azerbaijani Armed Forces.
Судя по опубликованным фото, последствия поражения идентичны.
Аналитики отметили, что в новых ракетах системы ПВО "Панцирь-С1", которая работает против дронов, нет головки самонаведения, а лишь боевая часть, которая подрывается на пути следования беспилотника, чтобы поле обломков накрыло его.
“Если система сработала по дронам, система (или оператор) могла ошибочно принять гражданский самолет за дрон и ударить по нему ракетой. Поскольку ракета и ее поражающие части не рассчитаны на большой гражданский самолет, то в таком случае ущерб будет соответствующим – фюзеляж, гидравлическая система”, — говорится в комментарии.
В сообщении отмечают, что системы "Панцирь-С1" были замечены на видео из Грозного, на который в то утро, когда произошел инцидент с пассажирским самолетом, происходила атака дронов.
О том, что самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, летевший из Баку в Грозный, был сбит российским ЗРК, сообщил также руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
"Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого. Самолет получил повреждение от россиян и был отправлен в Казахстан, вместо того, чтобы экстренно посадить в Грозном и спасти жизнь людей”, — написал он.
Напомним, пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший в столицу Чечни и упавший в Казахстане в среду, 25 декабря, имел повреждения на крыле. Кроме того, в Сети появились кадры с хвостовой частью самолета, на которой видны отверстия, характерные для поражения средствами ПВО.
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