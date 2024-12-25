В Азербайджане назвали российскую систему ПВО, из которой могли попасть в пассажирский самолет над Грозным: фото

Оператор ЗРК мог ошибочно принять гражданский самолет за дрон и ударить по нему ракетой.

Азербайджанские аналитики сравнили фотографии повреждений турецкого беспилотника "Аксунгур", сбитого в августе 2024 года российским зенитно-ракетным комплексом "Панцирь-С1" в Ираке, и входные отверстия в фюзеляже пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", разбившегося 25 декабря вблизи казахстанского города Актау.

Об этом пишет портал Azerbaijani Armed Forces.

Судя по опубликованным фото, последствия поражения идентичны.

Турецкий БПЛА "Аксунгур", сбитый ЗРК "Панцирь-С1" в августе 2024 года в Ираке

Входные отверстия в фюзеляже разбившегося в Актау азербайджанского самолета.

Аналитики отметили, что в новых ракетах системы ПВО "Панцирь-С1", которая работает против дронов, нет головки самонаведения, а лишь боевая часть, которая подрывается на пути следования беспилотника, чтобы поле обломков накрыло его.

“Если система сработала по дронам, система (или оператор) могла ошибочно принять гражданский самолет за дрон и ударить по нему ракетой. Поскольку ракета и ее поражающие части не рассчитаны на большой гражданский самолет, то в таком случае ущерб будет соответствующим – фюзеляж, гидравлическая система”, — говорится в комментарии.

В сообщении отмечают, что системы "Панцирь-С1" были замечены на видео из Грозного, на который в то утро, когда произошел инцидент с пассажирским самолетом, происходила атака дронов.

О том, что самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, летевший из Баку в Грозный, был сбит российским ЗРК, сообщил также руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого. Самолет получил повреждение от россиян и был отправлен в Казахстан, вместо того, чтобы экстренно посадить в Грозном и спасти жизнь людей”, — написал он.

Напомним, пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший в столицу Чечни и упавший в Казахстане в среду, 25 декабря, имел повреждения на крыле. Кроме того, в Сети появились кадры с хвостовой частью самолета, на которой видны отверстия, характерные для поражения средствами ПВО.

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