В Азербайджане объявили в розыск бывших президентов Армении: в чем они обвиняются

В Азербайджане объявили в розыск бывших президентов Армении: в чем они обвиняются

Бывшим главам соседнего государства вспомнили их общественную деятельность в 1988 году в Нагорном Карабахе.

В Азербайджане военная прокуратура объявила в розыск бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Их обвиняют в разжигании межнациональной розни в Нагорном Карабахе во времена распада Советского Союза.

Об этом со ссылкой на заявление начальника отдела специальных расследований военной прокуратуры Азербайджана Эмиля Тагиева сообщило в понедельник, 21 февраля, местное издание Haqqin.

Экс-президенты Армении Кочаряна и Саргсяна обвиняются в том, что, начиная с февраля 1988 года, они проводили в Карабахе собрания работников армянской национальности в организациях и учреждениях и разжигали межнациональную рознь.

"Поскольку они пропагандируют, что Карабах принадлежит армянам и в нем должны жить только армяне, а также призывают к выдворению азербайджанцев с этой территории, поджога их домов, они были привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса и объявлены в розыск", — заявил представитель азербайджанской военной прокуратуры.

Напомним, что в "горячей точке" времен Советского Союза, Нагорном Карабахе, 27 сентября 2020 в очередной раз возобновились боевые действия между Азербайджаном и Арменией.

После интенсивных столкновений 9 ноября было заключено соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны от 10 ноября. После этого в Нагорном Карабахе был развернут российский миротворческий контингент. В Азербайджане день победы в войне с Арменией за Нагорный Карабах стал официальным праздником.

В ноябре 2011 года на армянско-азербайджанской границе снова произошли бои.

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