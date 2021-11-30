В Азербайджане разбился военный вертолет: более 10 человек погибли, есть раненные

В Азербайджане разбился военный вертолет: более 10 человек погибли, есть раненные

Авария произошла во время военных учений.

Военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился утром 30 ноября. Есть погибшие.

Об этом сообщает "Sputnik Азербайджан", а также подтверждает тамошняя ГСЧС.

Военный вертолет разбился во время учебных полетов на полигоне Гарагейбат в Хизинском районе. В результате аварии, по информации haqqin.az, 14 человек погибли. Также есть раненные.

Причины крушения пока не уточняются. На месте находится руководство пограничной службы и Генпрокуратуры.

Напомним, в Камчатском крае России совершил неудачную посадку частный вертолет "Sud-Aviation Gazelle", пилот которого совершал облет вокруг тамошних вулканов.

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