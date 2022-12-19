В Азербайджане возбудили уголовное дело и объявили в розыск "эксперта" из РФ, призвавшего бомбить нефтяную отрасль страны

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело и объявили в международный розыск эксперта Центра военно-политических исследований Московского государственного института международных отношений Михаила Александрова после его скандального заявления о том, что ракетные удары по нефтяной отрасли Азербайджана приведут к росту цен на нефть.

О пишут азербайджанские СМИ.

"19 декабря Генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Александрова по статьям 101.2 (открытые призывы к разрешению агрессивной войны через средства массовой информации), 214.2.3 (угрозы совершения террористических актов с применением огнестрельного оружия) и 283.2. ненависти или вражды с использованием служебного положения) Уголовного кодекса Азербайджана", — говорится в сообщении.

По решению суда он объявлен в международный розыск по каналам Интерпола, с избранием к нему меры пресечения в виде ареста.

Также сообщается, что одновременно в компетентные органы ряда государств-партнеров были направлены запросы с целью обеспечения экстрадиции обвиняемого в случае его въезда на территорию этих стран.

В настоящее время продолжаются интенсивные следственные мероприятия. Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики заявляет, что меры, предусмотренные законом, будут приняты в связи с любой провокационной деятельностью, направленной против национальных интересов, безопасности и территориальной целостности страны.

Напомним, Михаил Александров предложил нанести ракетный удар по Азербайджану в ответ на нефтяное эмбарго и установку потолка для цен на российскую нефть. Таким обычным для России способом он предложил вариант "устранения конкурентов на рынке нефти с помощью российских ракет".

Ограничение цен на российскую нефть

Страны Евросоюза в пятницу, 2 декабря, согласовали регулируемый "потолок" цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель, в субботу решение должен утвердить Совет ЕС. Об аналогичных мерах заявили страны Группы семи (G7) и Австралия.

В России возмутились по поводу такого решения. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет принимать "потолок" цен на нефть.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия якобы перестанет поставлять нефть в европейские страны на фоне ограничения цен на нефть.

Чтобы обходить нефтяные санкции, введенные против России из-за военной агрессии, Кремль формирует "теневой флот". Страна-агрессорка купила более 100 судов для ее перевозки. Об этом говорится в материале агентства Financial Times, ссылаясь на оценки судоходного брокера Braemar и энергетической консалтинговой компании Rystad.

Читайте также: