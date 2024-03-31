В Азербайджане заявили о скоплении армянских войск на границе: в Ереване ответили

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджен ищет поводы для начала новой войны в регионе. В частности, страна обвинила Армению в "интенсивном движении войск вооруженных сил" на границе.

Об этом Пашинян сказал News.am.

Как утверждают в американском оборонном ведомстве, Армения совершает "интенсивное движение войск вооруженных сил" на границе.

В свою очередь Министерство обороны Армении опровергло заявления азербайджанской стороны.

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" Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы Вооруженные силы Республики Армения осуществляют скопления, активные передвижения личного состава, бронетехники, артиллерии и других огневых средств по разным направлениям пограничной зоны, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Кроме того, там добавили, что любая попытка военной провокации "будет решительно пресечена азербайджанской армией".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности передать четыре села под контроль Азербайджана в приграничном районе Тавуша, чтобы "не допустить войны".

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