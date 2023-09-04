В Азовское море упал российский боевой вертолет Ка-52: что известно

Пилоты вертолета якобы выжили.
В Азовское море упал российский вертолет Ка-52. Это произошло якобы из-за "неблагоприятных погодных условий".
Об этом сообщают российские пропагандистские телеграммы-каналы.
Российские пропагандисты утверждают, что вертолет Ка-52 с оккупантами на борту упал в Азовское море с утра 1 сентября, однако информацию об этом они опубликовали только 4 сентября.
Причиной падения вертолета в акватории Азовского моря называют якобы "плохие природные условия", в том числе сильный туман. Пропагандисты утверждают, что двух пилотов Ка-52 якобы удалось спасти. Больше подробностей об инциденте нет.
Напомним, российский летчик, перегнавший в Украину вертолет Ми-8 обратился к своим согражданам. Он призвал других российских пилотов совершить аналогичный поступок.
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