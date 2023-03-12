"В Бахмуте – армагеддон, а в Питере – "Беглогендон": Пригожин выдал очередную порцию сентенций

Главарь российской частной военной компании "Вагнера", повар "Путина" Евгений Пригожин сравнил российский Санкт-Петербург с Бахмутом.

Об этом Пригожин написал в Telegram-канале.

Он "поговорил" со своими подписчиками на тему ситуации в российском городе Санкт-Петербург. Их возмутило отношение губернатора Александра Беглова к уборке снега на улицах. Поэтому в "культурной столице" России "грязь и жижа", а глава города ради пиара якобы проводит время в захваченном российскими войсками Мариуполе.

"Мариуполь Мариуполем, но в Мариуполе его никто не видел. Дело не в сугробах, а в "бегловщине". "Бегловщина" — это новое явление нашей жизни. Беглову нравится угнетать город, ему нравится, что он разрушается, нравится, когда он все засыпано от начала до конца, что его не убирают, не чистят, не ремонтируют. Ему нравится, что везде рвется пар и льется г*мно", – говорит Пригожин.

Во время своих соображений Пригожин издал, что прибывшие под Бахмут оккупанты из Питера фактически чувствуют себя как дома. Ведь полностью разрушенный украинский населенный пункт после того, как в него проникла Россия, теперь действительно похож на российский город.

"Реально город Санкт-Петербург похож на тот самый Бахмут. И шагу ступить невозможно, без того, чтобы не напрячься и думать о том, как бы не впасть в эту жижу. Вокруг так же заминирован. Только заминирован собачьим г**ном. Бахмути — армагеддон, а в Питере — "Беглогендон" или, как я уже сказал, "бегловщина", — добавил Пригожин.

Напомним, 11 марта повар "Путина" Пригожин заявил, что после вероятного захвата Бахмута "вагнеровцы" начнут новую волну вербовки и переформируются в армию.

Читайте также: