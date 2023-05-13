В Баку открыли Стену Памяти павших защитников Украины

Пока известно о 21 погибшем азербайджанце на войне в Украине.

В столице Азербайджана Баку состоялось открытие Стены Памяти павших защитников Украины. Известны фамилии 26 азербайджанцев, погибших на войне в Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане.

Отмечается, что дипучреждение также устанавливает традицию проведения накануне Дня Матери ежегодных встреч с семьями павших защитников Украины.

"С начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины этнические азербайджанцы, проживающие на территории Украины, решительно встали на защиту суверенитета и территориальной целостности нашего государства", — говорится в сообщении.

Сообщается, что посольством совместно с Торговым домом Украины в рамках реализации проекта #Наши Защитники начата подготовка по сбору материалов для документального сериала, построенного на историях о погибших азербайджанцах, отстаивавших суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, в начале 2023-го Верховная Рада приняла закон об определении порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами или лицами без гражданства в подразделениях Нацгвардии, включая полк "Азов".

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