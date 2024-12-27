В Кремле видели заявления из Азербайджана о том, что Россия должна принести извинения за авиакатастрофу азербайджанского самолета. Впрочем, по-прежнему не комментируют эту ситуацию, пока не будет завершено расследование причин аварии.

Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, видели, но еще раз повторяю, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал", — заявил спикер "фюрера" отвечая на вопрос, видела ли Москва соответствующее заявление азербайджанского депутата Расима Мусабекова.

Также Песков подчеркнул, что в настоящее время продолжается расследование "этого авиационного инцидента".

"К выводам, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-либо оценки и не будем делать этого. У нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать, и эта информация может быть только от них", — подчеркнул он.

Напомним, 25 декабря вблизи Актау в Казахстане разбился пассажирский самолет Embraer 190AR рейса 8432 "Азербайджанских авиалиний", следовавшего из Баку в Грозный В авиакатастрофе погибли 38 пассажиров, пострадали.

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