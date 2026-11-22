Флаг Финляндии

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Российское грузовое судно "Спарта II", которое накануне атаковали беспилотники в Балтийском море, продолжает гореть у берегов Финляндии. Несмотря на попытки спасателей потушить пламя, пожар не прекращался всю ночь. Все 16 членов экипажа были эвакуированы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану и военных Финляндии.

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По данным финской стороны, судно атаковали в субботу, 21 ноября, в международных водах к западу от российского острова Гогланд. Финские военные предполагают, что за ударом могла стоять Украина.

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После атаки поврежденная «Спарта II» дрейфовала в финские территориальные воды, где стоит на якоре. Всех 16 моряков эвакуировали на другое российское судно, находившееся неподалеку.

На обнародованных береговой охраной фото и видео видно, как несколько кораблей в течение ночи пытаются потушить пожар водометами. Спасатели также охлаждают контейнеры на палубе грузового судна.

Что известно о российском судне

По данным LSEG, "Спарта II" - 121-метровый грузовой корабль под российским флагом, принадлежащим компании "Оборонлогистика".

Судно вышло из Санкт-Петербурга в пятницу, 20 ноября, и направлялось в российский Калининград.

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Компания «Оборонлогистика», согласно информации на ее сайте, предоставляет логистические услуги Министерству обороны РФ. Само судно находится под американскими санкциями.

Между тем, в странах Балтии не исключают новых атак в регионе. Командующий Военно-морскими силами Эстонии Иво Варк заявил местному вещателю ERR, что риск повторных ударов в Финском заливе остается.

Заметим, что на прошлой неделе финские военные также сообщали об ударе по российскому военному кораблю в этом районе в ходе атаки украинских беспилотников.

Reuters отмечает, что в течение года Украина не раз направляла ударные дроны в сторону Ленинградской области РФ. Некоторые беспилотники попадали в воздушное пространство соседних балтийских государств, что вызывало обеспокоенность рисками распространения боевых действий на территорию НАТО.

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Финляндия подтвердила атаку на российское судно в Финском заливе

Напомним, Министерство обороны Финляндии подтвердило, что утром 21 ноября беспилотник атаковал российское торговое судно в международных водах Финского залива, к западу от острова Гогланд. Корабль получил повреждения.

После инцидента на место атаки направили Пограничную охрану Финляндии. В то же время, страна временно ограничила полеты авиации и судоходство в восточной части залива, чтобы обезопасить людей и обеспечить работу соответствующих служб в случае новых атак. О произошедшем также проинформировали союзников.

Ранее губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко заявил, что судно направлялось в Калининград, а удар по нему якобы нанесли два беспилотника. При этом российские власти не уточнили название поврежденного корабля.

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