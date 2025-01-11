В Балтийском море случилась авария на танкере из почти 100 000 тонн российской нефти

У побережья Германии в Балтийском море произошла авария на нефтяном танкере Eventin под флагом Панамы. Судно перевозит около 100 тысяч тонн нефти из порта Усть-Луга в Ленинградской области РФ в Египет.

Как сообщает Le Figaro, с пятницы груженый танкер, являющийся частью "фантомного флота", с помощью которого Москва экспортирует свою нефть, несмотря на международные санкции, дрейфовал у северного побережья Германии.

На место происшествия были направлены три немецких буксира, которым удалось установить связь с судном. Они пытаются отодвинуть танкер от побережья, толкая его на северо-восток, говорится в пресс-релизе германского военно-морского управления.

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По данным немецкого морского командного центра по чрезвычайным ситуациям, нефтяной танкер находится в опасной ситуации из-за отказа двигателя после отключения электроэнергии, произошедшего в четверг вечером.

Дрейфуя, танкер Eventin приблизился к туристическому острову Рюген на 14 км. Его пытаются переместить северо-восточнее мыса Аркона, в более безопасный район.

Если все пойдет хорошо, кораблю понадобится около восьми часов, чтобы пройти примерно 25 км до целевой зоны и находиться вне опасности.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в создании угрозы европейской безопасности "не только из-за ее агрессивной войны против Украины, но и из-за полуразрушенных нефтяных танкеров, которыми она управляет".

По данным Greenpeace, Eventin, направляющийся в порт Саид в Египте, уже попадал в поле зрения из-за перевозки "особо опасной" нефти при его "технических неисправностях". Его называют одним из 192-х самых опасных танкеров в мире.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе Черного моря во время шторма пострадали два устаревших российских судна с 9200 тоннами нефтепродуктов. Одно из судов затонуло, а другое опрокинулось, вылившись 2400 тонн нефти и повлекшее серьезное загрязнение.

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