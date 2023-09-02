В Балтийском море тысячи военных НАТО будут тренироваться отражать атаки РФ

В Балтийском море начнутся масштабные военно-морские учения Northern Coasts. Впервые будут отрабатываться действия по нападению России в этом регионе.

Об этом заявил главнокомандующий ВМС Германии Ян Кристиан Каак, сообщает Reuters.

"Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: Не во время нашей вахты. Надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать", — подчеркнул Каак.

Участие в них примут около 30 кораблей и более 3000 военнослужащих западных стран. Так, вместе будут тренироваться войска всех стран НАТО на Балтийском море, а также Швеции, которая вскоре станет членом Альянса, а также военные небалтийских союзников – США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции.

Учения продлятся две недели — с 9 сентября. Военные совместно будут отрабатывать десантные операции и удары с моря по суше. В частности, армейцы отработают защиту морских путей через Балтийское море.

Отмечается, что Военно-морской флот Соединенных Штатов отправит на обучение корабль Mesa Verde, предназначенный для транспортировки и высадки около 800 морских пехотинцев во время нападения вражеского десанта.

Немецкий флот будет руководить из своего нового штаба в городе Ростоке. Германия стремится сделать из него региональный морской штаб, из которого можно будет управлять операциями НАТО в Балтийском море в случае конфликта.

Военные НАТО также будут отрабатывать защиту морских путей у берегов Латвии и Эстонии.

"Финляндия и страны Балтии почти на 100% зависят от морских путей поставки через Балтийское море. Если Сувалкский коридор будет заблокирован, а это легко сделать, поскольку там только две дороги и одна железнодорожная ветка, то у нас останутся только морские пути, и именно через их нам придется пробиваться", — заявил немецкий вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

Сувалкский коридор – узкий сухопутный коридор протяженностью около 65 километров. Он является единственным соединением, связывающим страны Балтии с Польшей и основной территорией НАТО в Европе.

Напомним, в начале августа Россия начала военные учения в Балтийском море. Учения "Океанский щит-2023" проходили с участием более 30 кораблей и катеров, 20 судов, 30 летательных аппаратов и около 6000 военных.

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