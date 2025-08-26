В Балтийском море утонул 18-летний хоккеист — что известно (фото)

Натан Странз трагически погиб

Польский спортсмен Натан Странз, пропавший в Балтийском море во время отдыха на побережье вместе с друзьями, к сожалению, обнаружен мертвым.

Об этом пишет przegladsportowy.

Как сообщает полиция, 18-летний спортсмен зашел в воду, но потерял равновесие, а высокие волны помешали ему возвратиться на берег.

С тех пор, с 18 июня, началась поисковая операция. Клуб по хоккею на траве UKH Start 1954 Gniezno, за который выступал Натан, сообщил в соцсетях о его трагической гибели, назвав его «другом, игроком и величайшим фанатом клуба».

Спортсмен Натан Странз Фото: соцсети

Больше недели продолжались поиски парня. А 26 августа Кашубская поисково-спасательная группа подтвердила, что его тело было найдено. Родные уже подтвердили его личность.

Группа выразила искреннюю благодарность всем, кто участвовал в поисках.

«Сегодня мы официально завершаем поиски Натана. Он скрылся в море в воскресенье. А его тело было найдено в Ястарне и идентифицировано сегодня членами семьи. Мы искренне благодарим всех, кто принимал участие в поисках, за их помощь», — говорится в сообщении поисково-спасательной группы.

