В Балтийском море взорвался газопровод между Финляндией и Эстонией: подозревается Россия

Вдоль финского побережья были зафиксированы признаки взрыва, который произошел в Балтийском море 8 октября, после чего газопровод между Финляндией и Эстонией получил повреждения и был выведен из строя на несколько месяцев.

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Об этом сообщает норвежский неправительственный исследовательский институт (NORSAR).

Сейсмологи сообщили, что источник взрыва располагался примерно в 40 км от эстонского Палдиски. Сила взрыва составила 1 балл, что меньше, чем взрыв, повредивший "Северный поток" в сентябре 2022 года.

Отметим, что 8 октября была обнаружена неисправность в кабеле связи газопровода между Финляндией и Эстонией. Специалисты заявили, что на возобновление работы газопровода находится несколько месяцев. Некоторые СМИ сообщили, что за взрывом языков стоит Россия.

Глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявил, что власти проведут расследование относительно умышленного повреждения газопровода. Также помощь в расследовании обещали предоставить структуры НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия объявила о закрытии в Санкт-Петербурге одного из своих крупнейших генеральных консульств, поскольку РФ отозвала соответствующую лицензию.

Кроме того, мы ранее информировали, что стало известно, как подозреваемый в терроризме в Украине россиянин Петровский въехал в Финляндию.

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