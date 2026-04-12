В Балтийском море задержали судно из РФ: что сделал капитан

Фото иллюстративное

Береговая охрана Швеции поднялась на борт судна у побережья города Истад из-за подозрения в нарушении экологического законодательства.

Об этом сообщаетsvt.se.

Ранее самолет ведомства зафиксировал, как балкер под панамским флагом сбрасывал в море остатки угля.

По словам старшего прокурора по экологическим и трудовым делам Хокана Андерссона, капитан судна уже допрошен и признал вину, объяснив свои действия небрежностью.

Судно Hui Yuan было осмотрено по требованию прокуратуры. Как отмечают в ведомстве, экипаж смывал угольную пыль с палубы прямо в море, что является нарушением экологического законодательства.

Фото: Kustbevakningen

Санкции против судна РФ

До обеда капитан признал свою вину. Ему назначили штраф — 50 дневных ставок по 500 шведских крон.

«Он должен был знать об этом и должен был предотвратить такие действия», — отметил Андерссон, объясняя, в чем заключалась халатность.

Судно следовало из России в Лас-Пальмас, что в Испании, и после инцидента стояло на якоре у Истада. Около 13 часов ему разрешили покинуть территориальные воды Швеции после внесения суммы штрафа.

В Береговой охране подчеркнули, что подобные действия могут иметь долгосрочные негативные последствия для окружающей среды, поэтому власти жестко реагируют.

«Судоходство должно понимать, что шведские органы власти совместно обеспечивают порядок на море. Мы действуем, чтобы повысить безопасность судоходства и защитить окружающую среду», — заявил заместитель руководителя оперативного подразделения Береговой охраны Даниэль Стэнлинг.

Предыстория задержания судна из РФ

Подозрения возникли еще накануне, когда самолет береговой охраны зафиксировал нарушения.

В последнее время ведомство активизировало проверки судов, связанных с так называемым теневым флотом России. Хотя это судно не нефтяной танкер, операция стала частью новой более жесткой стратегии.

Как отмечают журналисты, теперь охрана Берегова не игнорирует даже незначительные нарушения и оперативно реагирует на потенциальные угрозы безопасности и экологии.

Напомним, ранее в Азовском море затонуло судно с россиянами. Как подтверждают кафиры, оно затонуло у побережья Херсонщины.

Также стало известно, что русские войска активизировали бои в островной зоне Днепра и пытаются закрепиться на стратегических участках.