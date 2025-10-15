В Балтийском море зафиксировали российскую подводную лодку, была поднята авиация - детали

Авиация / © Associated Press

Шведские военные зафиксировали подводную лодку иностранного происхождения в Балтийском море и осуществили ее сопровождение.

Об этом пишет svd.se

Как сообщается, российская подводная лодка вошла в Балтийское море через пролив Большой Бельт. Шведские военно-морские подразделения и истребители Воздушных сил Швеции зафиксировали и сопровождали судно, которое двигалось по международным водам. В Воздушных силах Швеции назвали это «рутинной миссией», которую выполняют совместно с союзниками. Они подчеркнули, что операция проводится в рамках обычной деятельности по контролю за безопасностью региона.

Этот инцидент произошел на фоне роста военной активности в Балтийском море, где Швеция активно сотрудничает с НАТО для обеспечения стабильности и безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что НАТО показало фото, на которых французский фрегат отслеживает российскую подводную лодку у берегов Бретани. По данным альянса, это современная лодка, находившаяся в международных водах и имеющая на борту крылатые ракеты «Калибр». Наблюдение проводили в рамках стандартной миссии безопасности.