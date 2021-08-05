В Бангладеш на свадьбе 16 человек погибли от удара молнии: жених госпитализирован

В Бангладеш на свадьбе 16 человек погибли от удара молнии: жених госпитализирован

Гроза началась неожиданно и люди не успели спрятаться в какое-то укрытие.

По меньшей мере 16 человек погибли в Бангладеш от удара молнии, сообщает официальная власть страны.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Трагедия произошла на свадьбе — часть гостей вместе с женихом направлялись к месту празднования, и вдруг началась гроза и люди не успели спрятаться в какое-то укрытие. Жених тоже получил поражение током и сейчас находится в больнице. Такие случаи в Бангладеш не редкость — ежегодно в стране от ударов молнии погибает до 2 сотен человек.

Заметим, что в Южной Азии от удара молнии ежегодно погибают сотни людей. После того, как в мае 2016 молния за месяц убила более 200 человек по всей стране, власти Бангладеш объявили ее стихийным бедствием.

Эксперты говорят, что не последнюю роль в увеличении количества подобных летальных случаев сыграла вырубка лесов.

Новости мира: по меньшей мере 16 человек погибли в Бангладеш от удара молнии

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку