В Бангладеш на свадьбе 16 человек погибли от удара молнии: жених госпитализирован

Гроза началась неожиданно и люди не успели спрятаться в какое-то укрытие.
По меньшей мере 16 человек погибли в Бангладеш от удара молнии, сообщает официальная власть страны.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Трагедия произошла на свадьбе — часть гостей вместе с женихом направлялись к месту празднования, и вдруг началась гроза и люди не успели спрятаться в какое-то укрытие. Жених тоже получил поражение током и сейчас находится в больнице. Такие случаи в Бангладеш не редкость — ежегодно в стране от ударов молнии погибает до 2 сотен человек.
Заметим, что в Южной Азии от удара молнии ежегодно погибают сотни людей. После того, как в мае 2016 молния за месяц убила более 200 человек по всей стране, власти Бангладеш объявили ее стихийным бедствием.
Эксперты говорят, что не последнюю роль в увеличении количества подобных летальных случаев сыграла вырубка лесов.