В Бангладеш произошел взрыв на кислородном заводе: есть жертвы (фото и видео)

Сильный взрыв потряс территорию радиусом до двух километров.

В субботу, 4 марта, в Ситакунде на юго-востоке Бангладеш произошел взрыв на кислородном заводе. По меньшей мере, шесть человек погибли, есть и раненые.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.

Сильный взрыв всколыхнул территорию радиусом до двух километров, отметил представитель полиции Найханул Бари со ссылкой на свидетелей. Идет спасательная операция, поэтому количество жертв может возрасти. Причина инцидента пока неизвестна, рассказал спикер пожарной службы.

"На месте обнаружено шесть тел", — заявил представитель местного правительства Шахадат Хоссейн.

Вскоре после инцидента местные жители и СМИ опубликовали фото и видео с последствиями взрыва.

В Бангладеш произошел взрыв на кислородном заводе

В Бангладеш произошел взрыв на кислородном заводе

Ранее мы сообщали, что в Бангладеш умерли 11 россиян, работавших на местной АЭС. В полиции заявили, что после вскрытия тел умерших ничего подозрительного не обнаружили.

Тридцать девять людей погибли во время пожара на пароме в Бангладеше

Читайте также: