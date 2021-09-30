В Бангладеш внезапно умерла самая маленькая в мире корова: ее посмертно внесли в Книгу рекордов Гиннеса

В Бангладеш внезапно умерла самая маленькая в мире корова: ее посмертно внесли в Книгу рекордов Гиннеса

Животного не стало 19 августа.

Самая маленькая корова в мире 51-сантиметровая корова Рани посмертно была занесена в Книгу рекордов Гиннеса, забрав титул самой низкой коровки у Маникям из Индии, у которой рост 61 сантиметр.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что из-за накопления газа в желудке 19 августа Рани внезапно умерла. Она жила на ферме близ Дакки в Бангладеш и была очень популярной среди туристов. После ее смерти владельцы подали документы в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы признать Рани самой маленькой коровой в мире. И вот теперь она завоевала посмертный титул самой низкой коровы на планете.

Стоит отметить, что Рани имела рост всего лишь 50,8 см и была настоящей знаменитостью в Интернете.

Напомним, ранее ТСН сообщала, что в Книгу рекордов Гиннеса сначала была занесена карликовая коровка Маникям из Индии высотой в 61 сантиметр. Впрочем, в Бангладеш нашли еще меньше. Это и была ниже аж на 10 сантиметров чем Маникям мини-корова Рани высотой в 51 сантиметр.

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