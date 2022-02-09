В Бангладеш за 11 дней умерли пять россиян, работавших на местной АЭС

В Бангладеш за 11 дней умерли пять россиян, работавших на местной АЭС

Все погибшие граждане РФ работали на строящейся АЭС "Руппур".

В Бангладеш за последние 11 дней умерли пять россиян, которые работали на строящейся АЭС "Руппур".

Об этом сообщает издание UNB.

28 января скончался первый из россиян — 48-летний Алексей Барченко. Он умер в больнице близ города Ишварди, где проходил лечение. 2 февраля умер во сне 40-летний Алексей Шакиров.

5 февраля в эту же больницу доставили 48-летнего инженера-механика Павла Щукина. Мужчине внезапно стало плохо. Врачи не смогли его спасти. В тот же день, 5 февраля, умер 59-летний Василий Толмасов – его тело нашли у дверей квартиры, где жили строившие АЭС россияне.

6 февраля в той же квартире обнаружили мертвым пятого россиянина — 45-летнего Александра Воротникова.

Начальник местного полицейского участка заявил, что в общем по итогам вскрытия тел умерших ничего подозрительного обнаружено не было. Один из них страдал от заболевания сердца, а другой употреблял наркотики, но окончательные причины смерти станут известны после завершения расследования.

Строительство АЭС "Руппур" началось в 2013 году в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Бангладеш заключил с Россией о сотрудничестве в строительстве. Москва даже выделила кредит на строительство этой АЭС.

Напомним, что в ЦАР в реку упал российский вертолет с "вагнеровцами".

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