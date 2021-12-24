В Бангладеш загорелся паром с 500 пассажирами на борту: есть погибшие и десятки пострадавших

В Бангладеш загорелся паром с 500 пассажирами на борту: есть погибшие и десятки пострадавших

Поисково-спасательная операция продолжается, работу чрезвычайников усложняет сильный туман.

В Бангладеш в ночь на пятницу, 24 декабря, в результате пожара на пароме в реке Суганда близ города Джалокати погибли по меньшей мере 16 человек, а еще 60 пострадали.

Об этом сообщает Kaler Kantho.

Отмечается, что на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, работу чрезвычайников затрудняет сильный туман.

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По словам уцелевших пассажиров, судно загорелось около трех часов ночи по местному времени. Некоторым из пассажиров удалось спастись, выпрыгнув из парома в воду. Несмотря на это, говорят очевидцы, многие погибли. Точное количество жертв пока неизвестно.

Пассажирское судно возвращалось в Баргуну из Дакки. Огонь вспыхнул в машинном отделении, а затем распространился по всему плавсредству.

"Двигатель парома MV Expedition-10 (...) вспыхнул в реке Суганда. Внутренняя часть парома сгорела дотла. Сегодня утром было обнаружено 16 тел. Однако ожидается, что число погибших будет расти", — пишут в издании.

По предварительным данным, в момент инцидента на борту находились по меньшей мере 500 пассажиров, в том числе дети, женщины и пожилые люди.

"Я вышел из VIP-каюты и увидел, что паром вспыхнул, — поделился один из уцелевших пассажиров. — Потом жена и зять прыгнули в реку и на лютом морозе доплыли до берега".

দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। নদীতে নদীতে ঢাকা থেকে বরগুনাগামী এমভি ১০ -১০ নামক লঞ্চের ইঞ্জিন থেকে ভয়াবহ আগুন লাগে। লঞ্চের ভেতরে পুড়ে সব ছাই হয়ে গেছে। আজ সকালে ১৬টি লাশ উদ্ধার হওয়ার খবরঀ শুক্রবার মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা ... আজ শুক্রবার (২৪ শুক্রবার) শুক্রবার ৩ টার দিকে লঞ্চটিতে আগুন আগুন লাগে শুক্রবার শুক্রবার শুক্রবার Опубликовано Kaler Kantho Четверг, 23 декабря 2021 г.

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