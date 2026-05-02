В баночки с детским питанием был подложен яд для крыс

Австрийская полиция арестовала 39-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он подложил яд для крыс в баночки с детским питанием немецкого бренда HiPP. Злоумышленник таким образом шантажировал компанию-производителя, требуя 2 млн евро в криптовалюте.

Об этом сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.

Как сообщает издание, арест был осуществлен в австрийской федеральной земле Зальцбург после трансграничного расследования, которое длилось 38 дней.

Все указывает на то, что преступник действовал самостоятельно. Он покупал баночки детского питания в супермаркетах, добавлял в них яд и ставил обратно на полку.

Баночки отравленного детского питания HiPP были найдены и изъяты не только в Австрии, но и в Чешской Республике и Словакии. Все они имели особую отметку: белая наклейка, обрамленная красным кругом, на дне банки.

В общем злоумышленник отравил шесть баночек, пять из которых нашли еще до потребления. Шестую, которая, как считается, находится в Австрии, пока не разыскали.

Преступника удалось найти по записям камер в супермаркетах, а также по его электронному письму к компании HiPP с требованием оплатить 2 миллиона евро в течение шести дней, но компания увидела сообщение только через две недели после окончания срока. Вскоре после этого HiPP заявила, что электронное письмо было отправлено на групповой адрес, который не часто проверяют. Однако он оставил электронные следы со своим фальшивым электронным адресом, который помог установить личность.

По информации газеты, детское питание «Морковь и картофель» (190 граммов) было смешано с 15 микрограммами крысиного яда. Какое влияние это может оказать на маленький, возможно, даже ослабленный организм ребенка, непонятно. Результаты дополнительной токсикологической экспертизы, заказанной прокуратурой, все еще ожидаются.

Экспертное заключение имеет решающее значение для уголовного преследования арестованного вымогателя. Сейчас расследование сосредоточено на покушении на тяжкое телесное повреждение, кроме обвинения в умышленном создании общественной опасности. Однако, если количества яда будет достаточно, чтобы убить детей, обвинение будет расширено до покушения на убийство.

