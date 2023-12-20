В баре вместо соли подали средство для очистки канализации с текилой: чем это закончилось

В лондонском ночном клубе случайно предоставили клиентам средства для очистки канализации вместо соли, чтобы выпить текилу.

Об этом пишет ladbible.com.

Клуб Tiger Tiger был оштрафован на 120 000 фунтов стерлингов после того, как четыре человека были доставлены в больницу из-за употребления каустической соды, обычно используемой для очистки сточных вод и удаления жира из духовок.

7 декабря в 2021 году группа людей посетила лондонский ночной клуб и заказала четыре текилы. Бармен понял, что соли для шотов под рукой нет, и пошел в неосвещенное помещение за стойкой, где с помощью пластикового стаканчика зачерпнул то, что, по его мнению, было солью из контейнера на полке.

По данным городского совета Вестминстера, четыре человека затем лизнули соль и выпили порции текилы, после чего им сразу стало плохо, а бармен почувствовал вкус того, что он принял за соль. Вещество обожгло ему рот и язык, и он понял, что это не соль.

Четверым людям дали воды, а затем доставили в больницу, а во время полицейского расследования был обнаружен контейнер с этикеткой с каустической содой.

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Полицию вызвали в ночной клуб около 22:50 после сообщений о том, что люди получили ожоги от какого-то вещества. Ранее они объяснили, что все четыре человека, доставленные в больницу, были женщинами, а мужчина отказался от госпитализации.

В результате ночной клуб закрыли, а инцидент не был расценен как подозрительный.

Следователи проверили вещество, которое проглотили четыре человека, и обнаружили, что его уровень pH равен 13 по шкале, что означает, что оно очень сильнощелочное и безусловно не предназначено для потребления человеком.

Tiger Tiger признал себя виновным по всем четырем пунктам обвинения, в результате чего судья назначил штраф в размере 120 000 фунтов стерлингов.

Напомним, стюардесса назвала опасность для здоровья пассажиров самолета, о которой они "даже и не думали". Это предупреждение подтвердили медики.

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