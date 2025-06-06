В Барселоне активисты готовят "водяную атаку" на туристов: какова причина

Флаг Испании / © Getty Images

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15 июня в Барселоне, Испания, состоится очередной митинг активистов, вооруженных водяными пистолетами, которые выступают против чрезмерного туризма.

Об этом сообщило издание Mirror.

«15 июня туристам в Испании стоит быть осторожными и положить сухое полотенце в сумку. Одна из ведущих антитуристических организаций города объявила о новом протесте, поощряющем использование водяных пистолетов», — говорится в сообщении.

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Организаторы обещают «нарушить туристическую нормальность», а основным инструментом протеста станут детские водяные пистолеты. Даниэль Пардо Ривакоба, представитель движения, назвал их «популярным символом сопротивления разграблению туристической монокультуры» и заявил, что индустрия туризма «несовместима с жизнью». Его организация настаивает на немедленном «возрождении туризма».

Напомним, в музее Амстердама выставили уникальный презерватив.