В Барселоне конфисковали яхту российского олигарха Чемезова стоимостью $140 миллионов

Олигарх попал под санкции США еще в 2014 году.

Власти Испании временно конфисковали яхту стоимостью 140 миллионов долларов, принадлежащую одному из российских олигархов, союзнику президента РФ Путина.

Об этом сообщает Reuters.

85-метровая суперяхта Valerie принадлежит Сергею Чемезову, бывшему офицеру КГБ, возглавляющему государственный конгломерат «Ростех», сообщили два источника.

Судно, плавающее под флагом Сент-Винсента и Гренадины, зарегистрировано на падчерицу Чемезова Анастасию Игнатову через компанию с Британских Виргинских островов, согласно данным Pandora Papers.

Запад ввел санкции против российских миллиардеров, заморозил государственные активы и отрезал большую часть российского корпоративного сектора от мировой экономики после вторжения России в Украину 24 февраля.

Чемезов попал под санкции Соединенных Штатов еще в 2014 году и Великобритании – в 2020 году из-за аннексии Крыма, а в этом месяце Соединенные Штаты и Австралия внесли его в новые санкционные списки. Санкции США также были направлены против падчерицы Чемезова, а также его жены и сына.

Напомним, Италия арестовала виллы российского пропагандиста Соловьева, но не все.

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