В Башкирии загорелся мощный пожар на химзаводе: в небо валит дым (фото, видео)

МЧСники привлекли силы по повышенному рангу и проводят анализ содержания ядовитых веществ в воздухе.
В российской Башкирии 27 сентября загорелся большой пожар на "Ишимбайском специализированном химическом заводе катализаторов". Загорание возникло на складе с химикатами.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
Пожар в башкирском Ишимбае вспыхнул утром 27 сентября на складе с химикатами специализированного химзавода катализаторов. Это самое крупное в России предприятие по производству синтетических цеолитов и адсорбентов. Оно выпускает широкий спектр катализаторов для гидрогенизационных процессов получения высокоэкологических топлив.
Местные издания информируют, что сообщение о пожаре в Ишимбае поступило в 9:45. Сообщалось об огне в отдельном складском доме размерами 20х60 м. Внутри, вероятно, есть химвещества.
По состоянию на 10:00 пожар тушили 11 единиц техники и более 35 чрезвычайников.
В российском МЧС привлекли силы по повышенному рангу. На месте работают три пожарных ствола. Проводится анализ содержания ядовитых веществ в воздухе.
На месте пожара видно пламя и сильное задымление. В Сети появились видео с химзавода.
К слову, в ночь на 27 сентября пожар вспыхнул в Московской области в районе военного аэродрома "Чкаловский", что возле города Щелково.
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