В Башкортостане прогремел взрыв: загорелся нефтехимический завод (фото, видео)

Сообщается о трех пострадавших в результате инцидента.

В российском городе Стерлитамак, который находится в Башкортостане, раздался взрыв на трубопроводе нефтехимического завода. На месте возник масштабный пожар.

Об этом сообщили российские СМИ и МЧС страны.

Взрыв на нефтехимическом заводе в Башкортостане прогремел 19 августа. По сообщению российских пабликов, перед этим происходило продувание трубопровода.

Очевидцы сняли на видео и распространили в Сети видео масштабного пожара в Стерлитамаке.

Как заявило впоследствии российское МЧС, на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа.

По данным СМИ, пострадали три человека. Однако российские власти не подтвердили информацию о пострадавших, заявив, что данные уточняются.

Пожар на нефтехимическом заводе в Башкортостане/Фото: российские телеграм-каналы

В Башкортостане произошел взрыв и загорелся нефтехимический завод

Напомним, ранее в августе в Башкортостане произошел взрыв на заводе "Авангард", где производятся детали для РСЗО.

Читайте также: