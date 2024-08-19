В Башкортостане прогремел взрыв: загорелся нефтехимический завод (фото, видео)

Сообщается о трех пострадавших в результате инцидента.
В российском городе Стерлитамак, который находится в Башкортостане, раздался взрыв на трубопроводе нефтехимического завода. На месте возник масштабный пожар.
Об этом сообщили российские СМИ и МЧС страны.
Взрыв на нефтехимическом заводе в Башкортостане прогремел 19 августа. По сообщению российских пабликов, перед этим происходило продувание трубопровода.
Очевидцы сняли на видео и распространили в Сети видео масштабного пожара в Стерлитамаке.
Как заявило впоследствии российское МЧС, на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа.
По данным СМИ, пострадали три человека. Однако российские власти не подтвердили информацию о пострадавших, заявив, что данные уточняются.
Напомним, ранее в августе в Башкортостане произошел взрыв на заводе "Авангард", где производятся детали для РСЗО.
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