В Баварии проводят масштабную эвакуацию населения: что произошло

В 10 баварских коммунах из-за затопления в результате сильных дождей объявлен режим природной катастрофы.

Власти немецкой федеральной земли Бавария призвали эвакуироваться жителей регионов, которым грозит затопление на фоне сильных дождей. Из-за повышения уровня воды в Дунае и его притоках объявлен режим природной катастрофы в 10 баварских коммунах.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В безопасные районы перевозят жителей округа Аугсбург, а жителям общин Кюленталь и Алльманнсгофен, которые не могут эвакуироваться самостоятельно, власти пообещали предоставить автобусы. В городе Шробенгаузен подготовлена эвакуация 670 жителей.

В округ Гюнцбург, где уровень воды достиг максимальной отметки за прошлый век, баварский центр гуманитарной организации "Красный Крест" направил спасателей на лодках и водолазов.

Из-за непогоды немецкие железнодорожники отменили или существенно ограничили движение поездов дальнего сообщения, в частности рейса Мюнхен-Берлин. Оползень привел к аварии скоростного поезда, два вагона которого сошли с рельсов. К счастью, пассажиры не пострадали.

В Мюнхене власти объявили 2-й уровень опасности из-за стихии, в районе берега реки Изаров закрыты два маршрута для прогулок.

Напомним, 31 мая часть Москвы затопило после мощного ливня. На севере российской столицы автомобили на улицах и во дворах домов ушли под воду, а деревья повалили ураганным ветром. Дождевой водой также затопили некоторые подземные парковки.

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