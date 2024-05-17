В Баварии выбрали новую мисс "пивная королева" (фото)

Победительница конкурса может не только пить пиво, но и варить его.

В Баварии выбрали новую "пивную королеву", которой в этом году стала 22-летняя Линнея Клее из Этцендорфа.

Накануне вечером Ассоциация баварских пивоваров официально назначила ее на этот пост, сообщает Bild.

Победительница конкурса может не только пить пиво, но и варить его, поскольку по совету отца она выбрала профессию пивовара.

Кроме того, членов жюри поразило ее хобби: на видео она умело пасуется со своими партнерами из футбольной команды — Клее играет в полузащите за местную любительскую команду из Этцендорфа. Правда, в этом сезоне девушка пока не забила ни одного гола.

Линнея, кроме английского, французского и немецкого, свободно говорит на финском языке. Дело в том, что ее мама родом из Финляндии, поэтому Линнея росла в двуязычной среде. В своей заявке девушка указала, что с 16 лет мечтала стать "пивной королевой Баварии". По словам Клее, больше всего ей нравится пшеничное пиво.

Напомним, ранее сообщалось, что пивовар из Германии придумал пиво на березовом соке.

Кроме того, мы ранее информировали, что калифорнийская компания создала пиво из сточной воды.

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