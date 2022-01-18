В Беларусь начали прибывать российские войска: с какой целью и на какой срок

Прибытие войск будет производиться в течение всего первого этапа проверки сил реагирования "Союзного государства".
В Беларусь начали прибывать первые подразделения Вооруженных сил РФ, которые будут участвовать в совместных военных учениях "Союзная решимость-2022", которые продлятся с 10 по 20 февраля.
Об этом говорится на сайте Минобороны Беларуси.
"В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства, на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных сил Российской Федерации", — сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.
В Минске отмечают, что учитывая то, что проверка внезапная, прибытие войск будет осуществляться в течение всего первого этапа.
"На данном этапе участники проверки должны осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач", — объясняют в сообщении.
Кроме того, российское издание ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны России Александра Фомина сообщает, что военные учения "Союзная решительность-2022" будут продолжаться с 10 по 20 февраля. Это будет вторым этапом проверки сил реагирования "Союзного государства".
"Целью обучения станет отработка задач прекращения и отражения внешней агрессии во время ведения оборонной операции, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства", — сообщил Фомин.
Напомним, сразу после окончания "солидных", по словам Лукашенко, учений "Союзная решимость — 2022", Россия планирует провести совместные военные учения с Беларусью и на своей территории.
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