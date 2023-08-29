В Беларусь прибыл еще один эшелон российских военных (фото)

В соседнюю Белоруссию утром вторника, 29 августа, прибыл очередной эшелон вооруженных сил страны-агрессора России для участия в учениях ОДКБ.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

"Сегодня около 7:30 в Брест прибыл очередной эшелон с военными ВС РФ. Они приехали в Беларусь для участия в совместных учениях с силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", которые продлятся в Беларуси с 1 по 6 сентября", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в это же время в Беларуси будут проходить обучение:

"Поиск-2023" с силами разведки;

"Эшелон-2023" с силами материально-технического обеспечения войск;

"Барьер-2023" с общим формированием РХБЗ и медицинского обеспечения;

"Скала-2023" с подразделениями МЧС.

По данным "Гаюна", это уже второй эшелон ВС РФ, прибывший в Брест для участия в учениях ОДКБ. Напомним, что появление первого было зафиксировано вечером 18 августа.

Российские военные прибыли в Белоруссию. / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Военные РФ будут участвовать в учениях. / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Как сообщалось, в Беларусь прилетели военные из Кыргызстана и Таджикистана для участия в военных учениях "Боевое братство-2023".

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