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В Беларусь прибыл очередной эшелон из России с военной техникой

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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В Беларусь прибыл очередной эшелон из России с военной техникой

Фото: Getty Images

Речь идет о "КамАЗах", "Уралах" и БТР-80А.

В Беларусь на железнодорожную станцию Полонка в Брестской области 8 декабря прибыл очередной эшелон с техникой снабжения вооруженных сил России.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Железнодорожный состав направлялся с железнодорожной станции Селятино в Московской области. На платформах перевозилось более 15 бензовозов, не менее пяти "КамАЗов", три "Урала" и БТР-80А. Также в составе ехали три грузовых вагона.

"Учитывая непосредственную близость железнодорожной станции Полонка к полигону "Обуз-Лесновский", можно говорить, что техника прибыла для снабжения солдат ВС РФ, которые тренируются на этом полигоне", — говорится в сообщении группы.

Также известно, что железнодорожные станции Селятино, Щелково, Нара и Ильино являются основными станциями погрузки и отправки военных эшелонов, прибывающих в Беларусь из России еще с 14 октября 2020 года.

Напомним, накануне Беларусь сообщила о перемещении войск и техники вблизи украинской границы якобы из-за "контртеррористической угрозы". Планируется использование "имитационного оружия в учебных целях".

В то же время белорусское Минобороны объявило о начале занятий по боевой подготовке вооруженных сил страны. Речь идет о плановых учениях около 10 тыс. бойцов в рамках нового призыва.

Что касается угрозы наступления с РБ на Украину, то белорусский журналист-диссидент, экс-главный редактор Nexta Тадеуш Гичан считает, что в краткосрочной перспективе Россия вряд ли совершит атаку, похожую на ту, которая была 24 февраля.

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Дата публикации
Просмотры
805
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