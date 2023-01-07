В Беларусь прибыл очередной эшелон с российскими войсками: ходили группами по магазинам

За последние два дня в Витебск прибыли около 1600 российских солдат.

В Беларусь перебросили еще один эшелон с российскими военными в ночь на 7 января в составе около 700-800 человек.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Там уточнили, что в ночь на 7 января в 02:10 по минскому времени через станцию "Смоленск" в направлении Беларуси проехал спецешелон с 15 пассажирскими вагонами. В Беларуси он прибыл на железнодорожную станцию "Витебск". В вагонах находился личный состав российской армии – около 700-800 человек.

Отмечается, что этот эшелон проехал по тому же маршруту, что и предыдущий, который прибыл в Витебск в ночь на 6 января и привез около 700-800 российских военных.

За последние два дня Россия могла перебросить в белорусский Витебск по меньшей мере 1400-1600 своих военных.

"Дополнительным подтверждением является то, что вечером 6 января в разных местах города были замечены солдаты ВС РФ, которые ходили группами по несколько человек и посещали магазины", – отмечается в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что в течение 6 января из России в Беларусь прибыли три эшелона с военной техникой и живой силой. Так, были зафиксированы "Уралы", "Камазы", БТРы и бензовозы.

Еще днем ранее в Беларусь из РФ прибыл эшелон с 34 единицами бронетехники, которой достаточно для укомплектования батальона.

В Минобороны Беларуси открыто заявляют, что в страну продолжают прибывать личный состав, вооружение, военная и спецтехника вооруженных сил РФ в рамках развертывания совместной региональной группировки войск.

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