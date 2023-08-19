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В Беларусь прибыл первый военный эшелон из России для совместных учений ОДКБ — "Гаюн"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Беларусь прибыл первый военный эшелон из России для совместных учений ОДКБ — "Гаюн"

Российские военные в Беларуси/Фото: "Беларускі Гаюн"

В Беларусь для учений ОДКБ прибыл первый эшелон российских военных.

В Беларусь 18 августа прибыл первый эшелон из России для учений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую также входят Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Об этом сообщил мониторинговый канал "Беларускі Гаюн".

Эшелон с техникой и личным составом вооруженных сил России прибыл на станцию "Брест-Южный".

"По нашим данным, военные ВС РФ прибыли в Брест для участия в совместных учениях с силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2023», которые пройдут в Беларуси с 1 по 6 сентября", — говорится в сообщении.

В то же время в Беларуси будут проходить обучение:

  • "Поиск-2023" с силами разведки;
  • "Эшелон-2023" с силами материально-технического обеспечения войск;
  • "Барьер-2023" с общим формированием войск радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения;
  • "Скала-2023" с подразделениями МЧС.

По информации "Беларускі Гаюн", российские военные будут находиться на полигоне "Брестский" по меньшей мере до 9 сентября, там состоится часть запланированных учений.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Напомним, "вагнеровцы" покидают Беларусь – в Центре нацсопротивления назвали причину.

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Дата публикации
Просмотры
621
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