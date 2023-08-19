В Беларусь прибыл первый военный эшелон из России для совместных учений ОДКБ — "Гаюн"

В Беларусь для учений ОДКБ прибыл первый эшелон российских военных.

В Беларусь 18 августа прибыл первый эшелон из России для учений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую также входят Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Об этом сообщил мониторинговый канал "Беларускі Гаюн".

Эшелон с техникой и личным составом вооруженных сил России прибыл на станцию "Брест-Южный".

"По нашим данным, военные ВС РФ прибыли в Брест для участия в совместных учениях с силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2023», которые пройдут в Беларуси с 1 по 6 сентября", — говорится в сообщении.

В то же время в Беларуси будут проходить обучение:

"Поиск-2023" с силами разведки;

"Эшелон-2023" с силами материально-технического обеспечения войск;

"Барьер-2023" с общим формированием войск радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения;

"Скала-2023" с подразделениями МЧС.

По информации "Беларускі Гаюн", российские военные будут находиться на полигоне "Брестский" по меньшей мере до 9 сентября, там состоится часть запланированных учений.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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