В Беларусь прибыли большие колонны военной техники из РФ – фото

Партизаны зафиксировали прибытие большой колонны техники в Минск.
Партизанское движение "Атеш" фиксирует прибытие в Беларусь российской военной техники. В Беларусь перебросили не менее 60 единиц техники.
Об этом "Атеш" сообщил в Telegram.
Агенты сообщили о прибытии большой колонны техники из РФ в Минск. В общей сложности около 60 единиц, из которых основная часть это БМП-2, а также 4МТ-ЛБ.
"Рашисты продолжают использовать территорию Беларуси в своей преступной войне. Наши поклонники в Республике Беларусь внимательно отслеживают каждый шаг войск России", — говорится в сообщении.
Напомним, Россия и Беларусь планируют масштабные военные учения – когда и где они будут проходить.
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