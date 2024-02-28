Партизанское движение "Атеш" фиксирует прибытие в Беларусь российской военной техники. В Беларусь перебросили не менее 60 единиц техники.

Об этом "Атеш" сообщил в Telegram.

Агенты сообщили о прибытии большой колонны техники из РФ в Минск. В общей сложности около 60 единиц, из которых основная часть это БМП-2, а также 4МТ-ЛБ.

В Беларусь прибыли большие колонны военной техники из РФ / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

В Беларусь прибыли большие колонны военной техники из РФ / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

"Рашисты продолжают использовать территорию Беларуси в своей преступной войне. Наши поклонники в Республике Беларусь внимательно отслеживают каждый шаг войск России", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия и Беларусь планируют масштабные военные учения – когда и где они будут проходить.

Читайте также ведущие новости дня: