В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными: встречали с хлебом и солью (фото)

В Беларусь в ночь на субботу, 15 октября, прибыли первые эшелоны с военными агрессора России. Это солдаты, входящие в состав совместной региональной группировки войск Союзного государства.

Об этом сообщило Министерство обороны Республики Беларусь.

На фото, обнародованных пресс-службой, россиян встречают с цветами, рушником, хлебом и солью. С российскими военными в Беларуси будут проводить "плановые мероприятия боевой подготовки".

Впрочем, какое количество военных прибыло, не сообщается. Кстати, в украинской разведке информируют, что Россия планирует разместить в Беларуси 20 тысяч мобилизованных.

Фото: Сайт Минобороны Белоруси

Фото: Сайт Минобороны Белоруси

Фото: Сайт Минобороны Белоруси

Сотрудничество Путина и Лукашенко

Лукашенко и Путин решили совместно развернуть войска. Самопровозглашенный президент заговорил, что Украина вроде бы готовилась "нанести" удары по Беларуси.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что в соседней стране около тысячи солдат армии РФ. По его словам, украинские войска готовы к возможному наступлению врага из Беларуси.

Впоследствии "президент" Лукашенко решил ввести в стране контртеррористические меры. Мол, делается это в "связи с обострением по периметру кордней".

Военный эксперт Петр Черник считает, что введение контртеррористических мер в Беларуси – ни что иное как работа на собственное население. По его словам, это просто пропагандистский эффект.

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