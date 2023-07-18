В Беларусь прибывают наемники "Вагнера": в ГУР ответили, есть ли угроза для Украины

В Беларусь на днях прибыла еще одна колонна террористов ЧВК "Вагнер" – от 500 до 700 человек. В составе колонны насчитывалось не менее 20 автомобилей разных модификаций.

Спикер ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона рассказал о задачах "вагнеровцев" в Беларуси и есть ли угроза для Украины.

Так, по его словам, часть "вагнеровцев" будут инструкторами для белорусских и российских военных.

Однако пока ЧВК "Вагнер" не представляет непосредственной угрозы для Украины. Они заходят в Беларусь разоруженными.

"Но это значительное количество людей с боевым опытом. Мы мониторим ситуацию и это не меняет ситуацию безопасности", — сказал Юсов.

Напомним, в Сети появилось видео, на котором видно передвижение по автодороге в Беларуси части колонны наемников ЧВК "Вагнер", которые пересекли российско-белорусскую границу и направились в палаточный лагерь в селе Цель, что под Осиповичами.

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