В Беларусь прибывают наемники "Вагнера": в ГУР ответили, есть ли угроза для Украины

В Беларусь 17 июля прибыла еще одна колонна наемников ЧВК "Вагнер".
В Беларусь на днях прибыла еще одна колонна террористов ЧВК "Вагнер" – от 500 до 700 человек. В составе колонны насчитывалось не менее 20 автомобилей разных модификаций.
Спикер ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона рассказал о задачах "вагнеровцев" в Беларуси и есть ли угроза для Украины.
Так, по его словам, часть "вагнеровцев" будут инструкторами для белорусских и российских военных.
Однако пока ЧВК "Вагнер" не представляет непосредственной угрозы для Украины. Они заходят в Беларусь разоруженными.
"Но это значительное количество людей с боевым опытом. Мы мониторим ситуацию и это не меняет ситуацию безопасности", — сказал Юсов.
Напомним, в Сети появилось видео, на котором видно передвижение по автодороге в Беларуси части колонны наемников ЧВК "Вагнер", которые пересекли российско-белорусскую границу и направились в палаточный лагерь в селе Цель, что под Осиповичами.
Читайте также:
- "Вагнер" прибыл в Беларусь без оружия: министр обороны Литвы оценил угрозу
- "Вагнеровцы" перебираются в Беларусь: спутниковые снимки лагеря ЧВК близ Минска
- В России угрожают захватить Сувальский коридор с помощью "вагнеровцев" из Беларуси